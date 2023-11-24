В центре Москвы загорелся ресторан

Mash сообщает, что пожар начался из-за возгорания вытяжки.
На улицу повалил черный дым, посетителей эвакуировали. Сообщается, что пострадавших нет.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Ранее мы рассказывали как продвигается дело с "Йелью".
На Новом Арбате в столице страны загорелся ресторан.
Mash сообщает, что пожар начался из-за возгорания вытяжки.
На улицу повалил черный дым, посетителей эвакуировали. Сообщается, что пострадавших нет.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Ранее мы рассказывали как продвигается дело с "Йелью".
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