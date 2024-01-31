В центре Барнаула в торговом центре произошел пожар

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пожар локализован на площади около 30 кв.м, горели личные вещи в солярии и пластик. На месте работают девять автоцистерн, 46 человек личного состава. Пострадавших нет.
На улице собралась толпа. Силами администрации учреждения эвакуировано 98 человек.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки
Пожар ликвидировали.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном доме взорвался газовый баллон.
Предварительная причина взрыва — утечка.
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