1 февраля
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Происшествия

В центре Барнаула в торговом центре произошел пожар

В Барнауле случился пожар в здании ТЦ "Вавилон" на пр. Красноармейском. Об этом сообщают читатели altapress.ru.

Пожар Вавилон.
Пожар Вавилон.
Предоставлено altapress.ru

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пожар локализован на площади около 30 кв.м, горели личные вещи в солярии и пластик. На месте работают девять автоцистерн, 46 человек личного состава. Пострадавших нет.

На улице собралась толпа. Силами администрации учреждения эвакуировано 98 человек.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки

Пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном доме взорвался газовый баллон.

Предварительная причина взрыва — утечка.

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