В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов

Что стало причиной ДТП — выясняется.
Движение трамваев остановлено, на ул. Северо-Западной сильный затор, судя по Яндекс.Пробкам.
По кадрам можно понять, что вагон двигался со стороны пр. Калинина.
Трамвай сошел с рельсов на перекрестке пр. Ленина и ул. Северо-Западной 21 апреля в Барнауле, передает «Инцидент Барнаул».
Что стало причиной ДТП — выясняется.
Движение трамваев остановлено, на ул. Северо-Западной сильный затор, судя по Яндекс.Пробкам.
По кадрам можно понять, что вагон двигался со стороны пр. Калинина.
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