8 июля
﻿
Происшествия

В центре Барнаула под ноги прохожим падают кирпичи с очередного дома на пр. Ленина

Жильцы дома на пр. Ленина,75 пожаловались «КП»-Барнаул», что с фасада здания периодически валятся кирпичи. А на днях на центральный проспект Барнаула упал кусок штукатурки.

пр. Ленина, 75.
пр. Ленина, 75.
Яндекс.Панорама

Это не первый раз, когда на проспект Ленина с домой падают кирпичи. Ранее "сюрприз" свалился под ноги читательницы altapress.ru, когда та проходила мимо дома под номером 73.

Девушка рассказывала, что штукатурка и кирпичи целеустремленно летели на прохожих, но тем удалось увернуться. Пострадали машины.

Кроме того, на пр. Ленина был и аварийный дом, его снесли пару месяцев назад. А до этого у здания под номером 133 обрушилась часть фасада.

Обрушился фасад.
Обрушился фасад.
Прокуратура Алтайского края.
Снос дома по пр. Ленина, 133
Снос дома по пр. Ленина, 133
barnaul.org
Снос дома по пр. Ленина, 133
Снос дома по пр. Ленина, 133
barnaul.org
Снос дома по пр. Ленина, 133
Снос дома по пр. Ленина, 133
barnaul.org

Ранее фасад соседнего здания, который всего на год младше, также обрушился на тротуар. Однако дом отказались признавать аварийным. Вместо этого фасад решили пересобрать.

Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Предоставлено altapress.ru
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Предоставлено altapress.ru
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Предоставлено altapress.ru
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Обрушившийся фасад здания на Ленина, 131.
Предоставлено altapress.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость