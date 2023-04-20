21 апреля
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Происшествия

Дикую утку на сугробе заметили в центре Барнаула

В Барнауле по адресу ул. Короленко, 105 заметили живую утку, которая сидела на сугробе. Фотографии прислали в редакцию altapress.ru.

Утка на сугробе в Барнауле.
Утка на сугробе в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Откуда взялась утка — непонятно. Животное заметил охранник Андрей и вызвал охотуправление.

Те приехали, аккуратно посадили птицу в мешок и повезли в «Ноев ковчег» — организацию, которая помогает диким животным.

Спасательная операция длилась не более двух минут. На людей уточка шипела, махала крыльями, боялась. Но все обошлось.

На улице в Барнауле на момент написания новости -4 градуса. Сколько животное просидело на холоде — неизвестно. Известно, что она окольцованная.

Ранее перелетных дроздов-рябинников заметили в Барнауле.

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