19 июля
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Происшествия

В своей квартире умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Скончался актер сериала "Улицы разбитых фонарей". Его обнаружили в своей квартире лишь спустя три дня после смерти, сообщает РЕН.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Александру Орловскому был 61 год. Он несколько дней не выходил на связь. В результате квартиру в Благовещенске вскрыли и обнаружили тело актера. Причина смерти — сердечная недостаточность.

В Благовещенске Орловский жил с 2014 года, после завершения актерской карьеры.

Актер известен широкой публике по ролям в сериалах "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы".

Ранее умер популярный актер из сериалов «Склифосовский» и «Глухарь».

Шинов известен зрителям по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След», по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон».

Также скоропостижно скончался актер из сериала «Мажор».

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