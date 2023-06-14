14 июня
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Происшествия

В столичном метро поймали инструктора военных по работе с дронами

В московском метро задержали мужчину с квадрокоптером.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Им оказался инструктор, занимающийся подготовкой военнослужащих по использованию беспилотников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Он в неофициальном порядке работает в концерне «Калашников».

Со своим квадрокоптером он зашел на одну из станций Калужско-Рижской линии метро. Коптер обнаружили при досмотре. Выяснилось, что беспилотник не имел регистрации, а в комплектации к нему шли камера для записи полетов и флешка, указывает Газета.Ru.

Проводится проверка.

Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний. Глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов о происходящем. А потом давались соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.

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