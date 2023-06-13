14 июня
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Происшествия

В Стамбуле зарезали россиянина, приехавшего на футбольным матч

В Стамбуле убили российского туриста во время драки. Москвич приезжал на финальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Преступление произошло 11 июня. Российский турист вступил в конфликт с тремя местными жителями в оживленном торговом районе Таксим в районе Бейоглу.

По информации телеканала Habertürk, местные жители вымогали у россиянина деньги. "Газета.ru" склоняется к версии, что погибший сам спровоцировал конфликт.

В результате конфликта произошла драка. Один из местных жителей ударил россиянина ножом в сердце. От удара он скончался.

"Газета.ru" сообщает, что убитым оказался 40-летний россиянин Вячеслав Нечипорчук. Он приезжал вместе с друзьями на финальный матч Лиги чемпионов.

По данным ТАСС, двоих подозреваемых уже задержали и передали в суд. Продолжаются поиски третьего, который нанес смертельный удар.

Ранее барнаулец случайно застрелил младшего брата на охоте.

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