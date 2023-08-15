В смертельном ДТП погибла семья из пяти человек

В иномарке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей — сестры — погибли, пишет ura.ru.
В машине находились также сыновья погибших родителей. Они получили травмы, мальчиков госпитализировали.
Движение на трассе частично перекрывали.
Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее смертельное ДТП с Toyota произошло на Алтае. Утром 14 августа в селе Кош-Агач Toyota Isis съехал с дороги и опрокинулся. Пожарные оказали первую помощь пострадавшему мужчине.
Также на месте ДТП был второй участник, он погиб.