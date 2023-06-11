14 июня
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Происшествия

В смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

В аварии погибли три человека, один пострадал. Трагедия случилась накануне днем.

Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda, сообщает АСТ 54 со ссылкой на пресс-центр областного главка МВД.

У водителя Honda установлено состояние опьянения. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав.

Ведутся следственные действия.

Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.

Автомобиль опрокинулся в кювет, два человека - водитель и пассажир - получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Выяснилось, что управлявший машиной мужчина был пьян. У него дополнительно взяли кровь на анализ.

Кроме того, на момент ДТП он уже был лишен прав. Возбудили уголовное дело.

Напомним, что повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения может грозить конфискацией транспортного средства в пользу государства.

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