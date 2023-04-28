В Следкоме рассказали, как три человека утонули в автомобиле в Алтайском крае

Стали известны подробности гибели трех людей в Змеиногорской районе. Автомобиль вместе с пассажирами утонул в реке.

Автомобиль вместе с пассажирами утонул в алтайской реке

Затонувший автомобиль обнаружили днем 27 апреля в реке Корболиха. Внутри находились тела трех пассажиров. Внешних признаков насильственной смерти ни у кого не обнаружили.

По предварительным данным, погибшие отдыхали на природе. Они решили переехать реку, однако она оказалась слишком глубокой, и машина затонула.

Следователи СК незамедлительно выехали и провели осмотр места происшествия.

«По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка», — сообщают в ведомстве.

На данный момент назначены судебные экспертизы и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ход проверки стоит на контроле Змеиногорского межрайонного прокурора.

Ранее микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка. Однако тогда пассажирам удалось выбраться из автомобиля.