В Сибири возбудили уголовное дело после смерти кота

Кот умер от обезвоживания. ЧП случилось в Красноярске, указывает "Фонтанка".
Сначала тревогу забила жительница дома, в квартире которого находился кот. Она обратилась в полицию и рассказала, что после смерти ее соседки в квартире осталось животное.
По ее словам, приезжал 30-летний внук покойной, но питомца отдать отказался. В итоге мужчину уговорили выпустить животное, но месяц в заточении оказался для кота фатальным. Несмотря на усилия ветеринаров, он погиб от последствий обезвоживания.
Возбуждено уголовное дело.
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