В Сибири в подростков ударила молния. Есть погибший

В Новосибирской области в деревне Александровка от удара молнии погиб подросток, сообщает "Инцидент Новосибирск" .

Два мальчика пасли коров. В это время началась гроза, ребята решили спрятаться под деревом.

Грозовой удар угодил в дерево, в результате чего 16-летний парень погиб.

Состояние его товарища — тяжелое. Он находиться в реанимации.

Ранее второй человек за сутки скончался в Новосибирской области от удара молнией. ЧП произошло в Колыванском районе.

Статистика и исследование

Ежегодно молния убивает в мире около тысячи человек. Поэтому во время грозы нужно избегать открытых пространств, водоемов и отдельно стоящих деревьев.

Между тем американские исследователи обнаружив, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстоянии 673 км.