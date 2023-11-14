В Сибири девушка тайно родила ребенка в лесу, а потом выбросила его

В Омской области девушка тайно родила ребенка в лесу, а потом выкинула его, потому что он ей не нужен, сообщает Mash Siberia.

Новорожденного нашли 25 сентября в заброшенном парке.

Мальчик оказался абсолютно здоров. Через полтора месяца смогли найти его биологическую мать.

Ей оказалась 33-летняя жительница села Одесское. Материнство подтвердила генетическая экспертиза.

На данный момент у женщины есть двухлетняя дочка. На допросе она заявила, что второй ребенок ей не нужен.

При этом беременность она скрывала от родных и возлюбленного, которые жили отдельно. Роды начались на прогулке в парке. Скорую женщина не вызвала, а сына оставила на земле.

Возбужденно уголовное дело.

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