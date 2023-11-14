В Сибири девушка тайно родила ребенка в лесу, а потом выбросила его

Новорожденного нашли 25 сентября в заброшенном парке.
Мальчик оказался абсолютно здоров. Через полтора месяца смогли найти его биологическую мать.
Ей оказалась 33-летняя жительница села Одесское. Материнство подтвердила генетическая экспертиза.
На данный момент у женщины есть двухлетняя дочка. На допросе она заявила, что второй ребенок ей не нужен.
При этом беременность она скрывала от родных и возлюбленного, которые жили отдельно. Роды начались на прогулке в парке. Скорую женщина не вызвала, а сына оставила на земле.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что российскому депутату предложили купить должность за крупную сумму.