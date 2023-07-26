В Рубцовске внедорожник перевернулся после столкновения с микроавтобусом

В Рубцовске произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса 26 июля.

В паблике "Инцидент Рубцовск" рассказали, что авария случилась на пересечении ул. Полевой и переулка Станционного.

Светофора на перекрестке нет. Очевидцы говорят, что именно это могло послужить столкновению.

По фото видно, что ГАЗель получила серьезные повреждения в лобовой части. А внедорожник опрокинулся у обочины, разбив пассажирское стекло.

На месте работают экстренные службы. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.

Ранее в Бийске автомобиль во время обгона улетел в глубокий кювет.