8 июля
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Происшествия

В Рубцовске бизнесмен выгоняет отдыхающих с пляжа

О конфликте между бизнесменом и местными жителями стало известно из Telegram-канала Mash Siberia.

Пляж, жара.
Пляж, жара.
CC0

Берег реки Алей — федеральная собственность, но рубцовский бизнесмен Юрий Вераско так не считает. Владелец компании «Азиатский контроль» запретил проход к реке.

Местные жители уверены,что здесь хотят организовать платное место для купания. Однако бизнесмен уверяет горожан в том, что приобрел участок у государства за 90 тыс рублей. Цель покупки — садоводство, а именно выращивание камышей.

Ранее чудо природы или безобразная канава. Как идет война с бизнесменом, который планирует засыпать ручей на Алтае

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