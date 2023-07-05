В Рубцовске бизнесмен выгоняет отдыхающих с пляжа

О конфликте между бизнесменом и местными жителями стало известно из Telegram-канала Mash Siberia .

Берег реки Алей — федеральная собственность, но рубцовский бизнесмен Юрий Вераско так не считает. Владелец компании «Азиатский контроль» запретил проход к реке.

Местные жители уверены,что здесь хотят организовать платное место для купания. Однако бизнесмен уверяет горожан в том, что приобрел участок у государства за 90 тыс рублей. Цель покупки — садоводство, а именно выращивание камышей.

Ранее чудо природы или безобразная канава. Как идет война с бизнесменом, который планирует засыпать ручей на Алтае