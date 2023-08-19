В российском регионе 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Согласно информации областной прокуратуры, дети отдыхали на базе отдыха вместе с законными представителями в Тюменской области.
После купания в бассейне у 13 детей ухудшилось самочувствие, они пожаловались на недомогание. У них диагностировали отравление, предварительно, парами хлора. Троим пострадавшим 7, 8 и 11 лет потребовалась госпитализация.
По данному факту происшествия управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидрасследование.
Также сотрудники регионального Следкома проводят процессуальную проверку.
Ранее сибирский подросток в Туве скончался после падения с лошади.