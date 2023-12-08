В России провалился под лед автомобиль с тремя людьми

Люди самостоятельно выбрались из машины и оказались на морозе.
Спасатели нашли их и доставили до берега, но от медицинской помощи люди отказались.
Ранее сотрудник российской ГЭС провалился в ущелье на 30 метров и выжил.
На Байкале провалился под лед легковой автомобиль Toyota, в нем находились люди, сообщает "Лента.ру".
Люди самостоятельно выбрались из машины и оказались на морозе.
Спасатели нашли их и доставили до берега, но от медицинской помощи люди отказались.
Ранее сотрудник российской ГЭС провалился в ущелье на 30 метров и выжил.
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