В разбившемся самолете Пригожина мог быть уроженец Алтайского края

В частном самолете, разбившемся с Пригожиным в Тверской области 23 августа 2023 года, мог находиться уроженец Алтая, сообщает "Комсомольская правда".

Согласно списку, опубликованному Росавиацией в Telegram-канале, среди погибших есть Александр Тотмин, боец ЧВК "Вагнер". "КП" выяснила, что речь может идти о 31-летнем уроженце Алтайского края.

По информации источника, Александр Тотмин последние годы проживал в Санкт-Петербурге. Увлекался боксом и с детства занимался у тренера Алтайской спортивной школы Андрея Помазкова.

Во времена срочной службы Тотмин подписал контракт и ушел служить в спецназ. После истечение договора Александр продолжил службу и, вероятно, попал в частную военную компанию.

По словам его сослуживцев, мужчина был "универсалом" и состоял в охране Пригожина.

Родные и близкие Александра надеются, что произошла ошибка и он жив. На данный момент официально подтвержденной информации о его гибели нет.

Напоминаем, что вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.