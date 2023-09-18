В районе озер военные ищут пропавший «стелс»-истребитель

Самолет F-35B из эскадрильи истребителей второго авиакрыла морской пехоты накануне вылетел с авиабазы, указывает bfm.ru.
В полете произошла нештатная ситуация. Какая — не уточняется. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Поиски пропавшего F-35B сосредоточены в районе озер в центральной части штата Южная Каролина.
Ранее самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки.
Самолет начал гореть во время посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Там базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.
Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь. Пострадавших нет, все члены экипажа оказались в порядке.
Инцидент произошел во время планового полета - на бомбардировщике возникли технические неполадки, сообщил представитель 509-го бомбардировочного крыла ВВС США.
Стоимость одного B-2 Spirit может превышать 2 млрд долларов.
Между тем американский истребитель F-35B вертикально приземлился на авиабазе.