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Происшествия

В Приморье сутки ищут троих детей, которых унесло течением реки (обновлено)

В Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи троих детей на реке Арсеньевка 24 июня, сообщает СУ СК по региону.

Утопающий. Река.
Утопающий. Река.
unsplash.com

Четверо детей ушли купаться на речку без разрешения взрослых. Вернулся один. Ребятам от 8 до 12 лет - трое мальчиков и девочка.

Один из детей начал тонуть и звать друзей на помощь. Товарищи пытались спасти мальчика, но всех унесло течением.

Одному ребенку повезло - он зацепился за корягу. Выбравшись на берег, мальчик позвонил маме и рассказал о случившемся.

Следователи осматривают место, где купались дети. Поиски продолжают.

Однако уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Обновлено в 16:46

Тела двух детей нашли. 12-летнюю девочку продолжают искать.

Ранее мужчина спас тонущего ребенка в Алтайском крае.

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