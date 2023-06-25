В Приморье сутки ищут троих детей, которых унесло течением реки (обновлено)

Четверо детей ушли купаться на речку без разрешения взрослых. Вернулся один. Ребятам от 8 до 12 лет - трое мальчиков и девочка.
Один из детей начал тонуть и звать друзей на помощь. Товарищи пытались спасти мальчика, но всех унесло течением.
Одному ребенку повезло - он зацепился за корягу. Выбравшись на берег, мальчик позвонил маме и рассказал о случившемся.
Следователи осматривают место, где купались дети. Поиски продолжают.
Однако уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Обновлено в 16:46
Тела двух детей нашли. 12-летнюю девочку продолжают искать.