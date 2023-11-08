В подмосковных Люберцах неадекватный нападал на жителей с мачете

36-летний мужчина напал на девушку с ребенком. Малыша не задел, женщина получила травму головы.

Как рассказывает Mash, пострадавшую не стали госпитализировать, оказали помощь на месте.

Полицейские прибыли на место, но злоумышленник сдаваться не захотел из-за чего пострадал, его сбила машина. Но преступник не растерялся и стал нападать на правоохранителей, за что получил пулю в живот.

При задержании мужчина стал рассказывать про зомби, которые всех убили и закололи. Неадеквата дополнительно проверят на запрещенные вещества. Сейчас его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Прокуратура Подмосковья планирует взять дело под контроль, сообщается что еще несколько человек были ранены.

Ранее у жителя Подмосковья нашли кусок клинка в плече.