В Подмосковье задержали двух пенсионерок-закладчиц

По сообщению Telegram-канала "Москва 24", одна из жительниц Подмосковья 61-летняя женщина наладила сотрудничество с неизвестным куратором. Пенсионерка получала инструкции и координаты тайников с оптовыми партиями через мессенджер.
Позже к бизнесу присоединилась ее 67-летняя подруга. Вместе они фасовали наркотические вещества и раскладывали закладки.
Согласно заключению МВД РФ, у женщин нашли героин, масса найденного - более 500 гр.
Ранее на Алтае спецслужбы ликвидировали лаборатории, занимавшиеся производством синтетических наркотиков.