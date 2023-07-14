15 июля
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Происшествия

В Подмосковье врачи спасли пациента с разрывом пищевода из-за переедания

Мужчина получил разрыв пищевода из-за переедания, сообщает минздрав Московской области.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Пациент в возрасте 40 лет попал в больницу с жалобами на рвоту и агрудинную боль.

Медики обследовали его и обнаружили разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы — нагноения плевральной полости.

Этот диагноз мужчина получил из-за переедания. Операция по спасению длилась восемь часов.

Сначала хирурги удалили поврежденную часть пищевода, а затем установили специальные дренажи, чтобы устранить последствия нагноения.

Пациента выписали, он чувствует себя хорошо. В ближайшие месяцы он будет питаться через специальную трубку, направленную сразу в желудок.

Ранее об опасности переедания арбуза рассказала эксперт.

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