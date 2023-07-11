В Подмосковье с молодого человека сняли скальп из-за необычной прически

Компания неизвестных напала на 19-летнего парня с зеленым ирокезом в Электростали, сообщает Telegram-канал Mash .

Все произошло неподалеку от магазина с алкогольной продукцией. Пострадавший подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету.

Компания начала оскорблять молодого человека из-за цвета волос, а затем завязалась драка.

В какой-то момент преступники обездвижили жертву и срезали волосы, зацепив часть кожи.

Хулиганы сбежали. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, сейчас он в больнице.

Позже одного из двоих подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний житель Республики Коми.

Ранее массовая драка с мигрантами произошла в Новосибирске из-за издевательств над собакой.