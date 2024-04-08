В Подмосковье неизвестный напал на полицейских, один убит

Происшествия произошло в подмосковном Щелково. Неизвестный напал на двоих полицейских. Нападение произошло в СНТ «Озон».
Одного из правоохранителей убили, второй находится в реанимации.
В областном управлении СК России уточнили, что очевидцы нашли пострадавших на проселочной дороге, они оба были без сознания.
На место происшествия прибыли группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Также отмечается, что группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает «Baza» нападавший был один, он попытался скрыться на черном мотоцикле, но его удалось задержать в Тверской области. В настоящее время он находится в отделе полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.
Ранее сообщалось, что на губернатора российского региона напали с ножом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале