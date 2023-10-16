18 октября
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Происшествия

В Петербурге задержали 18-летнего участника "азербайджанской мафии"

В Санкт-Петербурге группа молодых людей 17-ти и 18-ти лет нападала на случайных прохожих с целью избить и залить это в социальные сети. Сами парни называли себя "азербайджанской мафией".

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Как сообщает SHOT, дело контролирует председатель РФ Александр Бастрыкин. Им удалось задержать одного из участников, его подельник находится в розыске.

В Московском районе Петербурга задержали одного из самых активных беспредельщиков - 18-летнего Тимура Мухтарова. Сам он признается, что просто хотел заработать на видео, которые группа выкладывала в Telegram. А видео ему присылал тот самый разыскиваемый Турал Мамедов, сейчас молодой человек подался в бега.

Их бизнес рухнул, так и не начавшись.

Парням грозит до семи лет колонии, сейчас возбуждено уголовное дело за "хулиганство".

Ранее случайная сотрудница помогла раскрыть кафе, где девушки разводили парней на деньги.

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