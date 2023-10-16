В Петербурге задержали 18-летнего участника "азербайджанской мафии"

В Санкт-Петербурге группа молодых людей 17-ти и 18-ти лет нападала на случайных прохожих с целью избить и залить это в социальные сети. Сами парни называли себя "азербайджанской мафией".

Как сообщает SHOT, дело контролирует председатель РФ Александр Бастрыкин. Им удалось задержать одного из участников, его подельник находится в розыске.

В Московском районе Петербурга задержали одного из самых активных беспредельщиков - 18-летнего Тимура Мухтарова. Сам он признается, что просто хотел заработать на видео, которые группа выкладывала в Telegram. А видео ему присылал тот самый разыскиваемый Турал Мамедов, сейчас молодой человек подался в бега.

Их бизнес рухнул, так и не начавшись.

Парням грозит до семи лет колонии, сейчас возбуждено уголовное дело за "хулиганство".

Ранее случайная сотрудница помогла раскрыть кафе, где девушки разводили парней на деньги.