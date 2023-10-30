В парке "Изумрудный" собака накинулась на 80-летнюю бабушку

Накануне в парке "Изумрудный" бродячая собака покусала 80-летнюю пенсионерку, передает Вакаев в своем telegram-канале.

Собака оставила рванную рану правой голени в области колена.

Пострадавшая сразу отвезли в травмпункт, где ей оказали помощь.

Отмечается, что стая собак периодически заходят в парк со стороны микрорайона ВРЗ — несколько крупных кобелей бегают за самкой.

В такой период собаки ведут себя наиболее агрессивно.

Администрация парка не может справиться с проблемой собственными силами. Обычно по приезде специальных служб собаки уже разбегаются.

Также посетителей парка просят быть осторожными, не приближаться к подобным стаям и сразу же звонить охране парка 89635336920.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула стая агрессивных собак бегает на территории школы.