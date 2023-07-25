В палаточном лагере туристы чуть не сожгли поле, пока пытались приготовить еду

Алтайские туристы, отдыхавшие в палаточном лагере, чуть не устроили пожар на поле, когда пытались приготовить еду на газовой горелке. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел возле села Светлое Завьяловского района. Туристы разбили палаточный лагерь между соленым и пресным озерами.

Отдыхающие решили приготовить еду с помощью газовой горелки. Однако при использовании газового баллона произошел выброс пламени, и трава загорелась. Огонь начал стремительно распространяться.

На место происшествия прибыли четыре пожарных на двух автоцистернах. Также в тушении огня помогали два человека из добровольной пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета.

Спасатели провели опашку, чтобы остановить распространение пламени. Пожар был потушен на площади 800 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Виновных в пожаре привлекли к ответственности и выписали штраф.