27 июля
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Происшествия

В палаточном лагере туристы чуть не сожгли поле, пока пытались приготовить еду

Алтайские туристы, отдыхавшие в палаточном лагере, чуть не устроили пожар на поле, когда пытались приготовить еду на газовой горелке. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в Завьяловском районе
Пожар в Завьяловском районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Инцидент произошел возле села Светлое Завьяловского района. Туристы разбили палаточный лагерь между соленым и пресным озерами.

Отдыхающие решили приготовить еду с помощью газовой горелки. Однако при использовании газового баллона произошел выброс пламени, и трава загорелась. Огонь начал стремительно распространяться.

На место происшествия прибыли четыре пожарных на двух автоцистернах. Также в тушении огня помогали два человека из добровольной пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета.

Спасатели провели опашку, чтобы остановить распространение пламени. Пожар был потушен на площади 800 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Виновных в пожаре привлекли к ответственности и выписали штраф.

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