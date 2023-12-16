В Новой Москве малыш скончался от кишечной инфекции

Как сообщает "SHOT", родители ребенка вызвали скорую, но медики не успели.
Отец малыша рассказал, что два дня назад ребенок подхватил кишечную инфекцию.
В день трагедии мальчик пожаловался на боли в животе, у него поднялась высокая температура. Родители забеспокоились, вызвали скорую, но было уже поздно.
По предварительным данным, на фоне этой инфекции, у мальчика случился отек легких.
Правоохранители устанавливают где именно заразился ребенок и почему его не лечили два дня.
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