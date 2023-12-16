19 декабря
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Происшествия

В Новой Москве малыш скончался от кишечной инфекции

У пятилетнего ребенка произошел отек легких, это произошло на фоне кишечной инфекции.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Как сообщает "SHOT", родители ребенка вызвали скорую, но медики не успели.

Отец малыша рассказал, что два дня назад ребенок подхватил кишечную инфекцию.

В день трагедии мальчик пожаловался на боли в животе, у него поднялась высокая температура. Родители забеспокоились, вызвали скорую, но было уже поздно.

По предварительным данным, на фоне этой инфекции, у мальчика случился отек легких.

Правоохранители устанавливают где именно заразился ребенок и почему его не лечили два дня.

Ранее мы рассказывали, чем чаще всего болеют алтайские дети.

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