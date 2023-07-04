5 июля
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Происшествия

В Новосибирской области отчима обвиняют в жестоком избиении девятилетней падчерицы

В социальных сетях появилось жуткое видео, в котором слышно, как в одной из квартир мужчина избивает 9-летнюю девочку в Новосибирской области. По словам очевидцев, отчим не раз так наказывал падчерицу. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В Новосибирской области отчима обвиняют в жестоком избиении девятилетней падчерицы
В Новосибирской области отчима обвиняют в жестоком избиении девятилетней падчерицы
КП-Новосибирск

"Инцидент Новосибирск" опубликовал пост, в котором подписчица возмущалась, что мужчина жестоко избил 9-летнюю падчерицу.

"Избил удочкой по рукам и ногам, испинал ребенка и напоследок - кулаком в лицо", - заявила женщина.

Журналисты "КП-Новосибирск" пообщались с соседями семьи, в которой, как указывается, произошел инцидент.

Выяснилось, что семья живет в селе Убинское, на первом этаже многоквартирного дома. Мужчина проживает с сожительницей уже три года. У них два совместных ребенка: мальчик 5 месяцев и девочка около 2 лет. Также есть трое детей от предыдущего брака женщины. Самой старшей дочери 9 лет.

По словам жильцов дома, глава семейства нигде не работает, только пьет. Семья живет на детские пособия. Соседи заявляют, что из их квартиры постоянно раздается детский плач.

"Старшей девочке, которой 9 лет, достается больше всех. Он лупит ее по поводу и без. Бьет всем, что только под руку попадется. Последний раз огрел ее пару раз удочкой и кулаками", - заявляют жильцы.

Соседи пытались поговорить с семьей, но это оказалось бесполезно. Женщина слишком боится сожителя и не может ему перечить.

Жильцы также рассказали, что 3 июля к семье приехала полиция и забрала мать и 5-месячного ребенка в участок. Старшую девочку отвезли в больницу.

К делу подключилась прокуратура Новосибирской области.

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