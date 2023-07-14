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Происшествия

В Новосибирске три человека пострадали после жесткой аварийной посадки самолета

Три человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолета в Новосибирске около 21:00 вечера 13 июля, сообщает ТАСС.

Самолет Cessna.
Самолет Cessna.
wikipedia.org

Частный легкомоторный самолет Cessena с тремя пассажирами на борту был вынужден совершить аварийную посадку.

Жесткое приземление произошло около городского аэропорта "Северный". Возгорания не случилось.

Состояние пострадавших оценили как легкой и средней тяжести. Двоих госпитализировали, один отказался.

На ЧП выезжали 19 человек - медики и спасатели - и шесть единиц техники.

Прокуратура Новосибирска организовала проверку.

Ранее удар молнии повредил самолет во время посадки в новосибирском аэропорту.

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