5 августа
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Происшествия

В Новосибирске тело мужчины нашли в озере

В Кировском районе Новосибирска нашли тело 39-летнего мужчины в озере Грез.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Утром 3 августа водолазы спустились в озеро в поисках пропавшего на воде мужчины.

Труп нашли и передали сотрудникам полиции. Вся работа заняла почти три часа.

Ранее говорилось о том, что за неделю в Новосибирске утонуло 7 человек

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