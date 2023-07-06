В Новосибирске таксиста задержали за попытку изнасиловать "Мисс Сибирь"

В Новосибирске задержали таксиста по обвинению в попытке изнасилования многодетной матери и финалистки конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» Виктории Головко. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Пострадавшая рассказывает, что инцидент произошел в ночь на 11 июня. Она отмечала вместе с мужем и друзьями свой день рождения в центре Новосибирска.

Супруг остался, чтобы закончить дела, и отправил Викторию домой на такси. По словам Головко, во время поездки все было спокойно. Но когда машина подъехала к дому, таксист вдруг набросился на женщину. Он порвал ей платье, лифчик, а также разбил губу, когда пытался заткнуть рот.

"Я кричала, а он сидел у меня на коленях и говорил: «Я чуть-чуть». Меня спасло то, что сзади подъехала другая машина. Он ее увидел и перелез обратно на водительское место", - рассказывает пострадавшая.

Виктория выбежала из машины и забежала в квартиру. Дома к ней пришло осознание произошедшего. Спустя пару дней женщина написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 1 статьи 131 (изнасилование) УК РФ. Как сообщил следователь, обвиняемый - гражданин Республики Кыргызстан.

Головко отмечает, что водитель действовал словно по отработанной схеме - очень быстро он все делал. Она опасается, что это был не единичный случай, добавляет ngs.ru.