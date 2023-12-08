10 декабря
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Происшествия

В Новосибирске пять машин столкнулись на мосту

В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти машин, сообщается в паблике «Спасатели МАСС».

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Инцидент произошел на Октябрьском мосту. Пострадали восемь человек, троим из них понадобилась помощь врачей.

Водителей машин марки Kia Rio, Nissan и пассажира передали медикам. Другим автомобилистам и их пассажирам госпитализация не понадобилась, указывает Газета.Ru.

Ранее в Барнауле произошло массовое ДТП.

Трактор столкнулся со встречным микроавтобусом, перевозившем группу детей. Также участниками аварии стали два легковых автомобиля.

По предварительным данным, пострадали 10-летний мальчик и его тренер.

Прокурор Алтайского края организовал проверку по факту случившегося.

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