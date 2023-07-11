В Новосибирске качки подрались в спортзале из-за песни Инстасамки

В Новосибирске посетители спортивного зала избили мужчину за то, что тот убавил звук во время песни Инстасамки - ремикс с лезгинкой. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Пострадавший 25-летний мужчина рассказывает, что ходит в спортзал уже полгода. Он как обычно пришел на индивидуальное занятие и услышал, что из колонок очень громко играет песня Инстасамки - ремикс с лезгинкой.

Спортсмен немного убавил музыку. Вдруг к нему подошли несколько накаченных мужчин, начали оскорблять и угрожать. Один из них начал отвешивать новосибирцу подзатыльники.

Спортсмен оттолкнул обидчика. Один из мужчин начал бить пострадавшего по лицу, а второй принялся душить. Драку разняли другие посетители зала.

Врачи диагностировали у спортсмена сотрясение, ушиб левого уха. Также у спортсмена была разорвана губа.

С момента конфликта прошел месяц. Сергей хочет, чтобы к делу все-таки подключились правоохранители и проверили инцидент.