В Москве задержали блогера-трансгендера за изготовление порнографии

Источник сообщает, что блогер также работает продюсером другого медийного трансгендера, Даши Корейки.
Хилми заявил, что не помнит, какую статью ему вменяют. Он объяснил правоохранителям, что публикует исключительно треш-контент для определенной аудитории.
Известно, что обратить внимание на блогера попросила Екатерина Мизулина. Для этого она обращалась в прокуратуру Москвы и лично к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Правоохранители завели уголовное дело по ст. 242. Хилми грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее в Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой.