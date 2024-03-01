2 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Москве задержали актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» с 2 граммами мефедрона

Патрульный автомобиль задержал Юрия Яковлева 22 февраля.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

При себе у актера было почти два грамма наркотиков, сообщает Baza.

Он постарался спрятать их в снегу, но правоохранители заметили его и решили пообщаться. Яковлев стал заметно нервничать, поэтому полицейские решили проверить место его "раскопок".

В снегу сотрудники нашли сверток обмотанный изолентой с неизвестным веществом внутри. Они провели экспертизу и выяснили, что Яковлев прятал мефедрон.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Триггер» Анатолия Руденко задержали в Москве.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость