В Москве обезглавили выпускника Алтайского медицинского университета

Тела мужчин нашли в разных местах, но следователи не отрицают, что жертвы могут быть связаны между собой, передает КП.

Одним из погибших оказался иностранный выпускник Алтайского государственного медицинского университета.

Тело 56-летнего Доржо Аюшеева нашли в квартире. Мужчина несколько дней не появлялся на работе.

Отмечается, что незадолго до происшествия он взял отпуск и хотел навестить родственников. К сожалению, они так и не дождались его.

Нашла Доржо его племянница, когда забеспокоилась, что он слишком долго едет и не отвечает на звонки.



Доржо-Цырен Аюшеев закончил Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле. После первого курса взял академ и пошел служить в армию, а когда вернулся - восстановился и успешно получил диплом.

После этого его пригласили на работу в Москву. Там он работал врачом - травматологом. В основном он брался за самые безнадежные случаи, например перелом шейки бедра.