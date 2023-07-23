24 июля
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Происшествия

В московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Четыре человека заживо сварились

В Москве 22 июля произошла трагедия - в элитном ТЦ "Времена года" прорвало трубу с кипятком. Четыре сотрудника магазина не смогли выбраться и сварились заживо. Эту информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Погибшие — сотрудники супермаркета «Глобус», которые работали на производственной линии под торговым залом. Именно под ним прорвало трубу.

От кипятка пострадали около 70 человек. Четверых из них спасти не удалось.

На месте работали все экстренные службы города. Наиболее частая травма - сильные ожоги ног.

РЕН ТВ сообщает, что одного человека не могли найти - его заблокировало в зоне холодильников вторым и третьим ярусами. По сообщениям Mash в той зоне горячей воды не было, но подступы к ней залило кипятком. Также на втором этаже люди почувствовали запах аммиака - скорее всего из-за утечки охлаждающей жидкости из холодильников.

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