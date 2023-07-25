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Происшествия

В море у Сочи обнаружили британский беспилотник

В море у Сочи обнаружили упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Британский беспилотник
Британский беспилотник
Mash

Неожиданную находку обнаружили примерно в трех морских милях от берега в районе села Зубовая Щель.

Его заметил экипаж пассажирского судна, которое шло по маршруту Сочи — Новороссийск.

Обнаруженный БПЛА был самолетного типа. Его размах крыльев достигал 2,5 м. Из воды его достали оперслужбы и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что BTT3 Banshee был разработан еще в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Легкий дрон-мишень из кевлара и стеклопластика используется более чем в 40 странах.

При этом эксперты подозревают, что беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или даже ударный. Специалисты устанавливают назначение БПЛА.

Ранее самодельный беспилотник взорвался под колесами грузовика в Рязанской области.

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