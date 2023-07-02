В Махачкале на скалу упал воздушный шар с людьми

Во время полета воздушный шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау.
Есть пострадавшие.
Пилот сообщил экстренным службам, что сам посадил шар на скалу. Однако по каким причинам - неизвестно.
Воздушный шар в Махачкале упал 1 июля, сообщает Telegram-канал "112".
Во время полета воздушный шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау.
Есть пострадавшие.
Пилот сообщил экстренным службам, что сам посадил шар на скалу. Однако по каким причинам - неизвестно.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter