3 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В лесу нашли автомобиль стоимостью 2 млн рублей

В лесу под Владимиром нашли автомобиль Mitsubishi, который угнали в Ярославской области.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что машину угнал мужчина 1976 года рождения.

Он приехал в Переславль-Залесский, где с помощью спецоборудования проник в салон авто и угнал дорогостоящую иномарку. После вернулся во Владимирскую область и спрятал автомобиль в лесу, пишет progorod33.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель наукограда угнал мусоровоз, который почти сразу загорелся. Угонщик выскочил из салона и скрылся. Но сотрудники уголовного розыска установили причастного к угону мусоровоза — 23-летний ранее судимый житель Бийска.

Автомобиль он собирался продать в соседнем регионе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость