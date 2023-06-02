В лесу нашли автомобиль стоимостью 2 млн рублей

В лесу под Владимиром нашли автомобиль Mitsubishi, который угнали в Ярославской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что машину угнал мужчина 1976 года рождения.

Он приехал в Переславль-Залесский, где с помощью спецоборудования проник в салон авто и угнал дорогостоящую иномарку. После вернулся во Владимирскую область и спрятал автомобиль в лесу, пишет progorod33.ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель наукограда угнал мусоровоз, который почти сразу загорелся. Угонщик выскочил из салона и скрылся. Но сотрудники уголовного розыска установили причастного к угону мусоровоза — 23-летний ранее судимый житель Бийска.

Автомобиль он собирался продать в соседнем регионе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.