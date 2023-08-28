В Кузбассе пропала 14-летняя девочка - местные винят сожителя матери

В Кемеровской области три дня ищут пропавшую 14-летнюю девочку. Местные подозревают, что ее мог украсть сожитель матери.

По данным СК РФ по региону, девочка ушла из дома 26 августа в разъезде Новый Исток Промышленного района. С тех пор она так и не объявилась.

Приметы пропавшей: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Telegram-канал Mash Siberia добавляет, что местные жители подозревают в исчезновении девочки сожителя ее матери. По их словам, семья неблагополучная. Мать постоянно выпивает и водит в дом различных мужчин. Одного из них обвиняют в насилии над подростком.

Местные рассказывают, что девочка должна была пройти судмедэкспертизу, но исчезла и перестала выходить на связь. Соседи считают, что сожитель украл подростка, чтобы на него не завели дело.

По факту произошедшего начата проверка. При этом ранее сообщений о совершении противоправных действий в отношении девочки не поступало.