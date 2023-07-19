В Крыму произошел пожар на полигоне - перекрывают трассу и эвакуируют людей

Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида" с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется в объезд по старой керченской дороге - через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
Аксенов также заявил, что планируется временная эвакуация жителей из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе. Это четыре населенных пунктов, в которых проживает 2 тыс. человек.
Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.
Telegram-канал Shot добавляет, что пожар произошел на складе с боеприпасами. Информации о пострадавших нет.