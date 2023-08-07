7 августа
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Происшествия

В Красноярске мужчина украл деньги и золото на 600 тыс. рублей и продал все на вокзале

46-летний новосибирец совершил серию краж на 2,3 млн рублей.

Вор
Вор
Freepic.com

Мужчина приехал в Красноярск летом 2022 года. Первое ограбление совершил на общую сумму 596 тыс. рублей. Похищенные вещи он продал на вокзале в Новосибирске за 180 тыс. рублей.

Менее чем через месяц похититель вернулся в Красноярск в компании друзей из других областей и обокрал другую квартиру. В этот раз драгоценности были на сумму 969 тыс. рублей.

В третий раз компания собралась в августе, но их уже ждала полиция.

Они снова проникли в квартиру, украли вещи и вывезли все на арендованную квартиру, где их и задержали.

Друзьям грозит по 10 лет колонии, сообщает NGS.

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