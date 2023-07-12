13 июля
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Происшествия

В Краснодаре задержан предполагаемый убийца Станислава Ржицкого

Предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого задержали. Об этом сообщает СК РФ.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

Напомним, что 10 июля, во время утренней пробежки, был застрелен замначальник краснодарского отделения по мобилизационной работе Станислав Ржицкий.

Вечером 11 июля, СК РФ опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно предполагаемого наподдавшего. Он следовал за Станиславом на велосипеде.

Следующее опубликованное видео - момент задержания. Предполагаемый нападавший 64-летний Сергей Денисенко.

При задержании у Денисенко был обнаружен пистолет с глушителем.

Для определения мотива преступления, следствие назначило более десяти экспертиз.

Ранее что известно об убийстве замначальника отдела по мобилизации на Кубани.

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