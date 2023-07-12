В Краснодаре задержан предполагаемый убийца Станислава Ржицкого

Предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого задержали. Об этом сообщает СК РФ .

Напомним, что 10 июля, во время утренней пробежки, был застрелен замначальник краснодарского отделения по мобилизационной работе Станислав Ржицкий.

Вечером 11 июля, СК РФ опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно предполагаемого наподдавшего. Он следовал за Станиславом на велосипеде.

Следующее опубликованное видео - момент задержания. Предполагаемый нападавший 64-летний Сергей Денисенко.

При задержании у Денисенко был обнаружен пистолет с глушителем.

Для определения мотива преступления, следствие назначило более десяти экспертиз.

Ранее что известно об убийстве замначальника отдела по мобилизации на Кубани.