Как сообщают следственные органы, рано утром на улице обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что все произошло во время утренней пробежки.
Предварительно, убийца сделал несколько выстрелов и скрылся. Мотивы преступления выясняют, подозреваемых устанавливают.
Известно, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки "Краснодар".
Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее из-за разрушения Каховской ГЭС в низовьях Днепра произошла экологическая катастрофа.