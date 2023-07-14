15 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В коробках с надписями "охлажденное мясо" хранят трупы людей, заявил депутат

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в соцсети скандальное фото.

Гроб. Похороны.
Гроб. Похороны.
pexels.com

Парламентарий подписал снимок: "Самарской области — тела умерших хранят вповалку в гаражах в коробках с надписями (!) «Охлажденное мясо». Так работают частные морги. Никаких вопросов у властей региона этот ужас не вызывает."

После чего последовала мгновенная реакция от губернатора региона Дмитрия Азарова. он созвонился с начальником областного главка МВД и начато разбирательство. И пообещал держать это дело на кнтроле.

Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления доложить о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуального агентства.

Стоит отметить, что новые методы хранения покойных обнаружила журналистка Ксения Штефан.

Ранее алтайская прокуратура проверяла морг в Славгороде после видео с телами на входе. А в Хакасии жители района попросили подарить им морг, а чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость