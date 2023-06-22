22 июня
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Происшествия

В китайском ресторане от взрыва газа погибло более 30 человек

Накануне вечером в китайском ресторане взорвался баллон со сжиженным газом.

Баллоны с газом.
Баллоны с газом.
Фото: freepik.

Погиб 31 человек, пишет РИА Новости. Семеро в тяжелом состоянии находятся в реанимационных отделениях клиник Поднебесной.

Все госпитализированные — в критическом состоянии, указывает Газета.Ru. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа взорвалось здание - пострадало 37 человек.

Здание долгое время горело. Жителей призвали держаться подальше от места происшествия, чтобы не пострадать и не помешать пожарным бороться с огнем.

Местный телеканал BFMTV сообщает, что здание полностью обрушилось.

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