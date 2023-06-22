В китайском ресторане от взрыва газа погибло более 30 человек

Погиб 31 человек, пишет РИА Новости. Семеро в тяжелом состоянии находятся в реанимационных отделениях клиник Поднебесной.
Все госпитализированные — в критическом состоянии, указывает Газета.Ru. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в центре Парижа взорвалось здание - пострадало 37 человек.
Здание долгое время горело. Жителей призвали держаться подальше от места происшествия, чтобы не пострадать и не помешать пожарным бороться с огнем.
Местный телеканал BFMTV сообщает, что здание полностью обрушилось.